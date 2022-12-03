رئيس جامعة بنها يشارك طلاب المدن الجامعية بمشتهر حفل شواء

شارك الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها طلاب المدن الجامعية بمشتهر حفل شواء، على هامش تكريم المتميزين في الأنشطة الطلابية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سيد عبدالونيس المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور أشرف عواد المشرف على المدن الجامعية ببنها، والدكتور راشد زغلول المشرف على المدينة بمشتهر، والدكتور طه عاشور مشرف المدينة الجامعية بطوخ، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية، ومديري المدن الجامعية ومشرفي الأنشطة الطلابية.

طلاب ورئيس جامعة بنها على مائدة واحدة

وعقد رئيس جامعة بنها لقاءا مفتوحا مع طلاب المدن الجامعية، وتناول معهم وجبة الغداء، مؤكدا أن قطاع المدن الجامعية حريص على تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية فى كل المجالات ومنها التغذية والإسكان والرعاية الطبية والاجتماعية.

المدن الجامعية ببنها مكانا لممارسة الانشطة

وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن المدن ليست للإقامة والإعاشة فقط، وإنما مكانا لممارسة الأنشطة الرياضية واللقاءات الطلابية والترفيهية، وبيئة محفزة للتفوق.