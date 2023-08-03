الأنبا موسى في مئوية البابا شنودة: لن ننساك

تحل الذكرى المائة لميلاد البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم، وبهذه المناسبة كتب الأنبا موسى، الأسقف العام للشباب، كلمة عن البابا الراحل في يوم ميلاده بعنوان «لن ننساك».

الأنبا موسى: لن ننساك ولن ننسا رعايتك لنا

وقال الأنبا موسى في كلمته بمناسبة مئوية البابا شنودة «في الاحتفال بمئوية ميلاد قداستك، نؤكد لك يا سيدنا الحبيب أننا لم ولن ننساك، لن ننس رعايتك لنا في مصر والمهجر، حيث رسمت العديد من الأساقفة والكهنة والخدام، وبأعداد كبيرة، لرعاية كل إنسان، لن ننس تعاليمك الحية والمستمرة في كل مجالات العلوم المسيحية: العقيدة، والطقس، والكتاب المقدس، والروحيات، والشبابيات، والاجتماعيات».

وأضاف خلال بيان صحفي، اليوم، «لن ننس النهضة الرهبانية التي حدثت في عهدك: أديرة جديدة، وتعمير أديرة أثرية، وإنماء للأديرة الحالية عمرانيا ورهبانيا سواء للرهبان أو الراهبات، ولن ننس النهضة المعمارية حيث قامت في عهدك الكاتدرائيات في كل أنحاء العالم، ومراكز الخدمة والتنمية الشاملة، كنت كاروز المهجر، إذ قامت في عهدك مئات الكنائس في أنحاء العالم، ونشأت إيبارشيات، ورسمت أساقفة في أوروبا وأمريكا وأستراليا».

الأنبا موسى: لن ننسا مواقفك الوطنية حتى دعيت بابا العرب

وتابع «تركت لنا الكتب العديدة والعظات المفيدة، التي انتشرت من خلال القنوات الفضائية وشبكة الإنترنت، ورحلت إلى كل بيت وكل قلب».

واختتم كلمته « لن ننس مواقفك المسكونية التي جعلتك تدخل في حوارات لاهوتية مع أخوتنا الروم الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيليين، وأسست «مجلس كنائس مصر» وكنت تلتقى بكل القيادات المسيحية من أجل مواقف موحدة في مجالات عديدة، لن ننس مواقفك الوطنية التي شهد لها الجميع في كل قضايا الوطن، حتى دعيت بالحقيقة «بابا العرب».