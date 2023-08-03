فتح باب التقدم لوظيفة معيد في جامعة بنها.. اعرف الشروط والمواعيد 

أعلنت جامعة بنها فتح باب التقدم لوظيفة معيد بكلية الحقوق ببنها، ضمن وظائف الكادرات الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي من المقرر أن يستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وظيفة معيد بحقوق بنها

أوضح الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أن شروط المتقدمين لوظيفة معيد بكلية الحقوق في بنها قسم الشريعة الإسلامية، تشمل الآتي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على ليسانس الشريعة والقانون من إحدى كليات الشريعة والقانون شعبة الشريعة والقانون.

- أن يكون مستوفيا لشروط التعيين في وظيفة معيد طبقا للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له

المستندات المطلوبة لوظيفة معيد بجامعة بنها

- اصول الشهادات الحاصل عليها المتقدم

- أصل شهادة الميلاد.

- شهادة التجنيد أو الإعفاء منها للذكور.

- موافقة جهة العمل أو إقرار بعدم العمل فى أى جهة حكومية أو خاصة.

- 6 صور شخصية حديثة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

أشار القائم بأعمال رئيس جامعة بنها إلى أن استقبال طلبات الراغبين للتقدم في وظيفة معيد بكلية الحقوق ببنها مستمر حتى 30 أغسطس الجاري، على أن تقدم الطلبات باسم الدكتور عميد كلية الحقوق ببنها في موعد غايته شهر من تاريخ النشر والموظفين يتقدمون بطلباتهم مشفوعة بموافقة صريحة من الجهات التابعين لها، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد قبل أو بعد النشر أو التي لا تكون مستوفاة الشروط المشار إليها أعلاه مرفقا بها مسوغات التعيين المطلوبة.