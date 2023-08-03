عماد الدين حسين: استقلالية المجلس الوطني للتعليم المفتاح الرئيسي لنجاحه

قال عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن استقلالية المجلس الوطني للتعليم، هو المفتاح الرئيسي لضمان نجاحه، وبدون استقلالية للمجلس سينتهي بنا الأمر أن يكون لدينا هيئة مثل باقي الهيئات.

عماد الدين حسين: 18 وزيرا ورئيس هيئة في المجلس الوطني

وأضاف عماد الدين حسين خلال كلمته بالجلسة الخاصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني أن تشكيل المجلس يتضمن 18 وزيرا ورئيس هيئة موجودين مقابل 8 من الخبراء والتصويت يكون بثلثي المجلس، وهذا يعني أننا نقوم بإعادة إنتاج مجلس وزراء جديد.

تابع عماد الدين حسين: «الحكمة من إنشاء هذا المجلس أن تكون قراراته وسياساته عابرة للحكومة، ويأتي الوزير لتنفيذ هذه السياسات، والضمان الرئيسي أن يكون عدد الخبراء نصف عدد التشكيل».

تدريس التربية القومية في المدارس

وأشار عماد الدين حسين إلى أن النقطة الثانية العامة هي الهوية الوطنية والانتماء، مشيرا إلى أنه يجب التركيز على التربية القومية، وأن تكون هذه المادة متواجدة بشكل أساسي للطلاب: «عدد كبير من الطلاب في المدارس الأجنبية الخاصة للأسف فكرتهم عن الانتماء مش موجودة لأن هذه المادة مهملة».