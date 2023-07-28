عماد الدين حسين: علاقات مصر وروسيا تطورت بعد ثورة 23 يوليو

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن العلاقة المصرية الروسية جيدة منذ سنوات طويلة، وتطورت بعد ثورة 23 يوليو بشكل متصاعد بعد الموقف الاستعماري للدول الغربية ودعمها لإسرائيل.

روسيا دعمت مصر بصفقة الأسلحة السوفيتية

وأضاف «حسين»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن روسيا دعمت مصر بصفقة الأسلحة السوفيتية الشهيرة عام 1955، وزودت مصر بالأسلحة التي استخدمتها في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، ووقفت بجانب مصر في إنشاء المصانع والسد العالي.

ولفت أن العلاقات الروسية استمرت، ففي 2018 وقع الرئيسان عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين على إعلان الشراكة الاستراتيجية، كما أنه في 2019 جرى عقد القمة الأفريقية الروسية الأولى في سوتشي، ومصر كانت الرائدة أفريقيا في هذا الصدد.

العللاقات الاقتصادية والتجارية

وأشار إلى أن العلاقة الروسية المصرية فيما يتعلق اقتصاديا وتجاريا تطورت إلى حد بعيد، حيث تستورد مصر القمح والحبوب بكميات كبيرة من روسيا، وهناك مشروعات كبيرة مشتركة بين البلدين مثل المحطة النووية في الضبعة، والمنطقة الصناعية الروسية الخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.