عضو لجنة التعليم بالنواب: طفرة في الاهتمام بالبحث العلمي وتسويقه بمصر

قال النائب حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إن المجلس الأعلى للتعليم والتدريب يهتم بالبحث العلمي بسبب دوره المهم في حل المشكلات وإلقاء الضوء على حلول ناتجة من بحث ودراسة، موضحا أنه يجب الاهتمام بالبحث العلمي وتسويقه في مصر لأنه يشهد طفرة كبيرة في الفترة الأخيرة.

التسويق الجيد للأبحاث العلمية

وأضاف الحسيني لـ«الوطن» أن نقطة الضعف التي يعمل المجلس الأعلى للتعليم والتدريب على حلها هي عدم التسويق الجيد لهذه الأبحاث، لأن الأهداف الأساسية من البحث العلمي هي حل المشكلات، لذلك لا ينبغي التوقف عند عمل هذه الأبحاث فقط، فمثال على ذلك عند تقديم بحث علمي في مشكلة تخص مشكلات وزارة الزراعة فنحن هنا نقدم حلا للمشكلة من خلال البحث، لذلك يحب التسويق الجيد لهذه الأبحاث لأنها تحمل بين طياتها الحلول، وهذا ما يسعى إليه المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

أهمية البحث العلمي في مصر

ولفت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إلى أهمية البحث العلمي وأنه يشهد طفرة كبيرة مؤخرا في مصر، ولذلك يجب علينا توجيه تركيز أكبر له حتى نستفيد من الحلول التي تتقدمها الأبحاث.