الإعلامي رجائي رمزي في الحوار الوطني: أقترح منظومة جديدة لمواجهة الطلاق

قدم الإعلامي رجائي رمزي، عددًا من المقترحات والتوصيات خلال مشاركته بمناقشات مشاكل ما بعد الطلاق بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي فى المحور الاجتماعي بالحوار الوطني.

منظومة «تسريح بإحسان»

وقال إنه في ظل المعوقات الكبيرة التي تعاني منها المرأة فيما له صلة بقضايا النفقة والطاعة، والمعاناة التي تواجهها في محاولاتها لإثبات دخل الزوج، ومعاناة أكبر في تنفيذ الأحكام كان لزامًا علينا أن نجد تصور آخر يعمل على توفير بديل يحقق العدالة للزوجة والزوج وقبلهما الطفل.

وتقدم رجائي رمزي خلال مشاركته بجلسات الحوار الوطني، بمقترح منظومة «تسريح بإحسان» وهي منظومة رقمية شاملة تسد كل ثغرات منظومة الطلاق في مصر، عكف على تنقيحها قضاة ومحاميون وأخصائيون نفسيون ومستشارون ماليون.

حقوق الزوج والزوجة بعد الطلاق

وأشار رجائي رمزي، إلى أن المنظومة تعلي مصلحة الطفل ووضعه فوق كل اعتبار مع عدم إغفال حقوق الزوج والزوجة بعد الطلاق، كما تقوم المنظومة الرقمية بتوفير آلية من شأنها أن تحد من حالات الطلاق بتوفير جلسات استماع وإصلاح ذات البين على أن يكون حضور تلك الجلسات الزاميا بقوة القانون، كما توفير المنظومة آلية للمتابعة بعد الطلاق لضمان تلقي الطفل كل أنواع الرعاية المادية والمعنوية