حقوق المرأة بعد الطلاق واستحالة العشرة.. تسقط في حالة واحدة

«استحالت العشرة بينهما».. جملة اقترنت دائما بقضايا الخلع والطلاق، وما يتبعها من نزاعات تصل عادة إلى ساحات المحاكم، حيث ترفع السيدات دعاوى ضد أزواجهن لإنهاء الحياة الزوجية، باختلاف الأسباب التي أوصلتهما للوقوف أمام قاضٍ للفصل بينهما.

علي صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، قال إنّ السيدات المطلقات يتمتعن بعدد من الحقوق الطلاق، نظمها قانون الأحوال الشخصية، موضحا أنّه حال طلب الزوجة للخلع، تختلف المستحقات، حيث تتنازل الزوجة عن حقوقها كافة دون المساس بحقوق الأطفال، التي لا تتأثر بالخلع أو الطلاق.

حقوق المرأة المطلقة

وعدّد الخبير القانوني، حقوق المرأة المطلقة من زوجها، كما يلي:

1ـ مؤخر الصداق المثبت في عقد الزواج أو بشهادة الشهود.

2ـ نفقة المتعة وتقدر بقيمة نفقة 24 شهرا.

3ـ نفقة العدّة وتقدّر بقيمة نفقة 3 أشهر.

4ـ تمكينها من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.

5ـ أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار.

6ـ أجر رضاعة.

7ـ نفقة للصغار.

8ـ مصروفات علاج للصغار.

9ـ مصروفات تعليم للصغار.

10ـ مصروفات ملابس صيف وشتاء للصغار.

حقوق المطلقة في حالة الخلع

أما عن حقوق المطلقة في حالة طلبها الخلع، فتكون كما يلي:

ـ تتنازل الزوجة عن حقوقها كافة: «مؤخر الصداق المدون بعقد الزواج، نفقة العدة، ونفقة المتعة».

ـ حقوق الأطفال كاملة لا تتأثر بالخلع أو الطلاق.

ـ في حالة الخلع على الزوجة أن ترد مقدم الصداق.

حقوق الزوجة في حالة الطلاق للضرر

وفيما يتعلق بحقوق الزوجة في حالة الطلاق للضرر، فقال الخبير القانوني إنّها كما يلي:

ـ تحصل الزوجة على نفقة عدة 3 أشهر.

ـ نفقة متعة من تقدر من 2 لـ5 سنوات، على أساس نفقة الزوجة الشهرية.

ـ مؤخر الصداق المدون بعقد الزواج.