وزير لبناني: نؤمن تخزين القمح لمدة شهر.. وتوفير الحبوب لم ينقطع يوما «فيديو»

قال أمين سلام، وزير التجارة والاقتصاد اللبناني، إن توفير المخزون الاستراتيجي من السلع يحتاج إلى عمل كبير، ولدينا تحديات كبيرة في توفير القمح والحبوب، مشيرًا إلى أن توفير الحبوب في لبنان لم ينقطع يومًا رغم كل الصعوبات، وحاليا نؤمن تخزين القمح لمدة شهر واحد فقط، وسيتوالى قدوم البواخر التي تنقله إلى البلاد.

وأضاف «سلام»، في مقابلة خاصة لـ«القاهرة الإخبارية» مع مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، أحمد سنجاب، أن البنك الدولي وافق على مشروع لإعادة التنمية الزراعية، والعمل على إدارة ملف الدعم بعيدًا عن الفساد، والحرص على إقامة شراكات دولية لتأمين احتياطات اللبنانيين.

ضرورة إقرار التشريعات والإصلاحات في أسرع وقت ممكن

وحثّ «سلام» على ضرورة إقرار التشريعات والإصلاحات في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أن المؤسسات الدستورية يجب ملؤها وفي مقدمتها رئاسة البلاد.

الدولة اللبنانية شيدت صوامع جديدة في مواقع عدة

وأكد وزير التجارة والاقتصاد اللبناني، أن الدولة شيدت صوامع جديدة في مواقع عدة، واستقبلت مؤخرا باخرة تحمل 28 ألف طن من القمح، مشيرًا إلى أن الأزمة الأوكرانية وضعت الشرق الأوسط في خطر فيما يخص الحبوب.