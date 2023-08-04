وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني: نبذل كل الجهود لإعادة الاستثمار

قال أمين سلام وزير التجارة والاقتصاد اللبناني، إن أمله في التغيير والتطوير رغم أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بذلك، موضحًا أن ملفات وزارة الاقتصاد والتجارة هي الأصعب.

الاقتصاد اللبناني لن يتقدم إلا بثقة المستثمرين

وأضاف «سلام»، في مقابلة خاصة لـ«القاهرة الإخبارية» مع أحمد سنجاب مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، أن الاقتصاد اللبناني لن يتقدم إلا بثقة المستثمرين، وأن الدولة تبذل كل الجهود لإعادة الاستثمار، إذ إن البلاد بحاجة إلى استعادة ثقة المواطن أولًا، لجذب ثقة الخارج في الدولة اللبنانية ودعم الاقتصاد اللبناني.

المؤسسات الدستورية في لبنان تعاني الشلل

وأكد وزير التجارة والاقتصاد اللبناني، أن المؤسسات الدستورية في لبنان تعاني الشلل، لافتًا إلى أن استمرار المناكفات السياسية يؤخر مشوار استعادة الثقة، ويجب على القوى اللبنانية إنهاء الانقسامات لتحقيق مصلحة البلاد، ويجب وقف المناكفات السياسية التي تدمر الشعب اللبناني.

وشهد لبنان في الأسبوع الماضي اشتباكات متقطعة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا بجنوب لبنان، إذ سمعت أصوات الأسلحة الرشاشة والقذائف، وذلك عقب اغتيال القيادي بحركة «فتح» أبو أشرف العرموشي وعدد من مساعديه.