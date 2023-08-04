القاهرة الإخبارية: تراجع إيرادات «أدنوك للغاز» الإماراتية 24% على أساس سنوي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وحدة الغاز التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية العملاقة «أدنوك»، أعلنت اليوم الجمعة، عن انخفاض إيراداتها إلى 24% في الربع الثاني على أساس سنوي، وأرجعت هذا إلى بيئة التسعير المنخفضة.

وذكرت «أدنوك»، في بيان، أن إيراداتها بلغت 5.4 مليار دولار في الربع الثاني، مقابل الإيرادات المعدلة المبدئية البالغة 7.1 مليار دولار في الربع الثاني من 2022، وأن أسعار برنت انخفضت 31% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها.

صافي الدخل في الربع الثاني

وانخفض صافي الدخل في الربع الثاني 29% إلى مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وأدرجت أدنوك نشاطها للغاز في مارس بعد أن جمعت 2.5 مليار دولار من طرح عام أولي، حظى بإقبال قوي من المستثمرين وسط طلب على الأصول المرتبطة بالطاقة من منطقة الخليج.

وانخفض صافي الدخل في النصف الأول من 2023 بواقع 12% إلى 2.3 مليار دولار، فيما انخفضت الإيرادات خلال الفترة نفسها إلى 10.6 مليار دولار مقارنة بالإيرادات المعدلة المبدئية البالغة 13.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لأدنوك للغاز: «يؤكد هذا الأداء المتميز قوة أعمالنا المدعومة ببيع المزيد من سوائل التصدير ذات هوامش الربح المرتفعة، وهي استراتيجية أثبتت فعاليتها وسط بيئة التسعير المنخفضة حاليًا».

وتابع: «يشهد الطلب على الغاز الطبيعي نموًا كبيرًا وطويل الأجل باعتباره وقودًا سيكون له دور محوري في تحقيق انتقال مسؤول في قطاع الطاقة العالمي».

احتدام المنافسة على الغاز الطبيعي المسال

وعززت «أدنوك» تركيزها على سوق الغاز بعد احتدام المنافسة على الغاز الطبيعي المسال إثر الازمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، إذ تحتاج أوروبا بشكل خاص إلى كميات كبيرة لتحل محل الغاز الذي كان يصل إليها من روسيا عبر خطوط الأنابيب.