نبيل نعيم: حركة الجهاد حاولت قتلي أثناء الصلاة

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إن جماعات التكفير حاولوا قتله أثناء الصلاة وقطعوا أذنه لأنه رد على فكرهم، لافتًا إلى أنه انشق عن الجماعات التكفيرية اعتراضًا على ارتفاع وتيرة التكفير لديهم، مضيفًا أن جماعة الجهاد أسسها شاب خريج كلية أصول الدين جامعة الأزهر وهو محمد سالم الرحالة، والذي كان قد أخذ طريق الجهادي صالح سرية.

جماعة الجهاد هددوه بسبب رده على التكفير

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج «الشاهد» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» أن محمد سالم الرحالة أعد بحثًا لتنظيم الجهاد ولكن لم يكمله، فقام محمد عبد السلام فرج بأخذ البحث وعمل منه جماعة الجهاد الفريضة الغائبة، وهي الجماعة المتهمة باغتيال السادات.

وأشار إلى أنه كان ضد التكفير حيث تخرج من كلية دار العلوم، موضحًا أنه كان يرد على التكفير في الإسكندرية وكان لديه كراسة هناك، فهدده أفراد جماعة الجهاد وطلبوا منه العودة إلى القاهرة وإلا فإنهم سيقتلونه، مضيفًا: «ضربوني بالسيف على يدي عندما كنت أصلي».