«الصحة» تحذر 3 فئات: الأكثر عرضة للإصابة بمشكلات الفم والأسنان

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمشكلات الفم والأسنان، وقال لـ«الوطن» إن مرضى تلف صمامات القلب فى مقدمة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمشكلات الفم والأسنان، حيث إن دخول البكتريا إلى الدم بسبب وجود التهابات اللثة قد يسبب مضاعفات صحية كبيرة تصل إلى التهاب بطانة القلب.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمشكلات الفم والأسنان

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن مرضى أمراض القلب الوعائية، والمصابين بفيروس نقص المناعة والأمراض المناعية الأخرى وكذلك مرضى السكر، بضرورة الاهتمام بصحة الفم والأسنان والعمل على زيارة الطبيب المختص بشكل منتظم.

أسباب الإصابة بمشكلات الفم والأسنان

وحدد الدكتور حسام عبدالغفار أسباب الإصابة بمشكلات الفم والأسنان، وقال إنها تتضمن اتباع نظام غذائي غير صحي وتعاطي الكحول أو التدخين بشكل كبير، لافتا إلى إهمال نظافة الفم، مشيرا إلى أهمية العناية بنظافة غسيل الفم بشكل يومي مرتين على الأقل صباحا ومساء، وعلى المواطنين في حال وجود أى التهابات في اللثة زيارة طبيب الأسنان بشكل عاجل ولا يجب اللجوء إلى الخلطات الشعبية التي يتم وصفها بين المواطنين وبعضهم البعض تجنبا من حدوث أي مضاعفات جسيمة على الصحة العامة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان ضرورة الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها بشكل منتظم والتوجه الى أقرب مستشفى في حال وجود أى طوارئ.