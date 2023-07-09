«الصحة» تكشف إمكانية انتقال أمراض القلب بالوراثة.. «اطمن على نفسك»

أمراض القلب من الأمراض المنتشرة وتسبب الكثير من الوفيات في مختلف أنحاء العالم، كما يعاني منها الكثيرون في مختلف المراحل العمرية، ما يثير تساؤلا عما إذا كانت أمراض القلب من الممكن أن تنتقل بالوراثة.

أمراض القلب الوراثية

تحدث الدكتور باسم ظريف، استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي، عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على «فيس بوك» عن إمكانية الإصابة بأمراض القلب عن طريق الوراثة من الجد أو الأب أو غيره، موضحا أن أمراض القلب لها طبعة جينية وراثية تنتقل من خلالها ولذلك يوجد الاستعداد الوراثي لكل من لديهم قرابة من الدرجة الأولى، سواء الأب أو الأم أو شقيق يعاني إصابة بأمراض القلب.

وتابع استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي أن الأشخاص الذين يعانون من الإصابة بأمراض القلب يتم عمل كشف لكل أفراد عائلتهم فيما يتعلق بقياس نسبة الدهون في الجسم والسكر والكوليسترول وأيضا ضغط الدم، كما يتم عمل أبحاث لهم من أجل التعرف على مستوى ضخ الدم في الشرايين وكفاءة عضلة القلب وذلك لأن وجود عنصر الوراثة في العائلة يزود احتمالية الإصابة بأمراض القلب.

وتحدث «ظريف» من قبل عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان عن تأثير الإجهاد المفرط على صحة القلب، موضحا أنه يمثل عاملا مهما للغاية ضمن مسببات أمراض القلب وعدم الحركة نتيجة الشغل المكتبي، ما يمثل خطورة على القلب، مضيفا أن نتيجة الإجهاد المفرط وتقليل ساعات النوم، يتعرض كثير من الأشخاص للإصابة بالأزمات القلبية التي تسبب في وفاتهم بشكل مفاجئ.

طرق الوقاية من أمراض القلب

ونشرت وزارة الصحة والسكان نصائح هامة للوقاية من أمراض القلب، وجاءت على النحو التالى:-

- الحفاظ على وزن صحي

- اتباع نظام صحي وسليم

- التعامل مع التوتر وتخفيف الضغط النفسي

- الحصول على قسط كافي من النوم

- اجراء الفحوصات الصحية بشكل منتظم

- التوقف عن التدخين

- البعد عن الأطعمة الدسمة والمشبعة بالدهون