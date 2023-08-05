محافظ الوادي الجديد: 182 مشاركا في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

قال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن إجمالي المشروعات المتقدمة للمشاركة في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة بلغ 182 مشروعًا مستوفي للشروط والضوابط المعلنة من قِبل اللجنة التنفيذية للمبادرة.

مد مهلة التقديم لمبادرة المشروعات الخضراء

وأوضح، السفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة التنفيذية للمبادرة، أنه تم مد مهلة التقديم بالمبادرة حتى الأول من سبتمبر القادم؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين، مشيرًا إلى أن المبادرة تعد الأولى من نوعها عالميًا التي تتضمن حلول للتحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية ودعم المشروعات التي تخدم التنمية المستدامة وتراعي البعد البيئي في مراحلها المختلفة.

تشكيل لجنه لتقديم المشورة للمتقدمين للمبادرة

وتابع هشام بدر، أن المحافظة شكلت لجان تنفيذية وفرعية بمراكز المحافظة؛ لتقديم الدعم للراغبين في التقديم بالمبادرة والإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتسجيل على المنصة ولمزيد من المعلومات يمكنك الاتصال على رقم 0922920735.

خطوات التسجيل في المبادرة

- يمكنك زيارة موقع المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من هنــــــا.

- اضغط على كلمة «تسجيل»

- أنشء حسابك الخاص بملء البيانات التالية:

الفئة:

بمجرد النقر عليها تظهر له قائمة من المشروعات اختر منها ما يناسب مشروعك.

اسم الجهة.

اسم المنسق رباعي.

رقم الهاتف المحمول.

اختر المحافظة التي تقيم بها.

النوع.

المسمى الوظيفي.

البريد الإلكتروني.

- عقب إتمام ملء البيانات سوف يرسل إليك رمز لتحقق على بريدك الإلكتروني الذي قدمته، وعليك إحالة في الخانة المخصصة له، لإتمام التسجيل.