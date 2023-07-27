محافظ القليوبية: مبادرة المشروعات الخضراء تقدم حلولا للتغيرات المناخية

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، السفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية المشروعات الخضراء الذكية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها بديوان عام المحافظة لمتابعة أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية وتسليط الضوء على أهمية المبادرة وتشجيع الشباب للتقدم بها باعتبارها مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية.

تطوير المشروعات

أوضح محافظ القليوبية المبادرة تفتح باب العالمية للشباب لتطوير مشروعاتهم التي يتم عرضها وتسويقها من كبرى المؤسسات الدولية.

ورحب عبد الحميد الهجان بالسفير مؤكدا اهتمامه الكبير بالمبادرة ومتابعة تنفيذها من خلال أجهزة المحافظة بالمشاركة مع القطاع الخاص وجامعة بنها وغيرها من المؤسسات التعليمية والبحثية التي تذخر بها المحافظة.

القليوبية شاركت في المرحلة الأولي للمبادرة

أشار عبد الحميد الهجان إلى أن محافظة القليوبية شاركت في المرحلة الأولى للمبادرة بعدد 253 مشروعًا متنوعًا، وجرى اختيار 22 مشروعًا مكتملاً للمواصفات كما تم اختيار 6 مشروعات للتصفية النهائية.

ثمن محافظ القليوبية جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسفير هشام بدر لدعم تلك المبادرة، مؤكدة حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم الممكنة للمشاركين بها، كما دعا أبناء المحافظة بالمشاركة بمشروعاتهم بهذه المبادرة التي تتضمن 6 فئات وهى مشروعات كبيرة، ومشروعات متوسطة، ومشروعات محلية صغيرة مرتبطة بمبادرة حياة كريمة، وشركات ناشئة، ومشروعات المرأة وتغير المناخ والاستدامة و مبادرات ومشاركات مجتمعية غير هادفة للربح، وتتضمن معايير التقييم عددا من المحاور لاختيار مشروعات خضراء ذكية ومستدامة.

أكد المحافظ أن باب التسجيل بالمرحلة الثانية مفتوح حتى نهاية سبتمبر المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني http://www.sgg.eg

المبادرة نموذج يحتذى به في العالم

أكد السفير هشام بدر أن المبادرة نموذج يحتذى به في العالم باعتبار أنها نابعة من المواطن المصري وليس من الحكومة، وأن المشروعات التي تتضمنها المبادرة تتضمن حلولا للتحديات القائمة، مضيفا أن الهدف من هذه المبادرة هي مشاركة كل فئات المجتمع في المشروعات البيئية التي تخدم عملية التنمية المستدامة.

وأعرب السفير عن حرص المبادرة على نقل تجربتها للدول العربية، باعتبارها غير مسبوقة عالميا تنفذ لأول مرة بالعالم بجميع المحافظات، مبينا أن المبادرة حظيت بالثناء الدولي من المنظمات المؤسسات العالمية ومن أهم مكتسبات المبادرة هو الانتقال من المحلية إلى العالمية.

ومن جانبه أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يأتي في إطار الدور المحوري الذي تقوم به جامعة بنها في تحفيز الابتكار الأخضر وبناء قدرات المشاركين في المبادرة من أبناء جامعة بنها والمجتمع المحلي، كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظة للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، مؤكدا على أن جامعة بنها بما تمتلكه من قدرات وخبرات في هذا المجال تسعى لإحداث زخم نحو نشر الوعى بأهداف المبادرة ومعايير المفاضلة بما يكفل بيئة مستدامة تحقق نقلة نوعية نحو الانتقال من الحياة التقليدية الى الحياة الذكية.

إستعراض الاجتماع مشروعين من المشروعات الفائزة في المرحلة الأولي وهي مشروع أكبسني والذي قدمه ماجد الحلفاوي والتي تعمل على حل أكبر مشكلة رئيسية تواجه جامعي القمامة والمخلفات بالمحافظة، وتتمثل في كيفية ضغط المخلفات لتخزينها وفرزها

كما تم استعراض مشروع الزراعة المتجددة والتي قدمته سلمي سامي وتعتمد فكرة المشروع على التخلص من استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية والعودة إلى الزراعة بالطريقة التقليدية النظيفة