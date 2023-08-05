أيمن الجميل: المدن الجديدة والتوسعات الزراعية وراء تراجع الاعتداءات على أراضى الدلتا والوادي

قال رجل الأعمال، أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة شركة «كايرو 3A» للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في وقف استنزاف الأراضي الزراعية في الدلتا ووادي النيل، بعد كثرة التعديات عليها بالعشوائيات والتجريف والإهمال، تحسباً لدخولها كردونات المدن، مشيراً إلى أن العهود السابقة لم تشهد دراسات وخططاً منهجية لدراسة طبيعة الزيادة السكانية وسبل مواجهتها بالمدن الجديدة، والتوسعات في الرقعة الزراعية، مما أدى إلى تكالب المواطنين على الأراضس النيلية السوداء، لتحقيق مكاسب سريعة، دون النظر إلى مستقبل الغذاء والزراعة في البلد بشكل عام.

وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل إلى أن الدولة المصرية خلال السنوات التسعة الماضية، وضعت مجموعة من الخطط والسياسات التنموية والزراعية، وكذلك التشريعات اللازمة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية القديمة، وحمايتها من التبوير والإهدار والعشوائيات، فكان المسار التشريعي الرادع بتغليظ العقوبات الواردة بالقانون، لكل من يعتدي على الأراضي الزراعية ويتلفها بالبنايات العشوائية، وكذلك لكل من يحاول التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في كل أنحاء الجمهورية، كما كان المسار الثاني بالتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، وإضافة ملايين الأفدنة إلى الرقعة الزراعية القديمة في سيناء والمنطقة الغربية والدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات وغيرها.

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجهت لاستيعاب الزيادة السكانية المتفاقمة، من خلال الاتجاه إلى الصحراء، بالبناء والزراعة وإقامة المجتمعات العمرانية المتكاملة، فأنشأت أكثر من 30 مدينة جديدة، من سيناء إلى العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة في الدلتا، وسوهاج الجديدة في الصعيد، لاستيعاب الملايين الذين يبحثون عن سكن جديد وتكوين حياة جديدة، ووصل عدد الوحدات السكنية الجديدة إلى 1.4 مليون وحدة سكنية متنوعة في المدن الجديدة/ النسبة الأكبر منها في فئة الإسكان الاجتماعي المخصصة لمحدودي الدخل.

وأكد أيمن الجميل أن معدلات ونسب التعديات على الأراضي الزراعية انخفضت خلال الفترة الحالية، نتيجة جهود أجهزة الدولة المصرية في جميع الاتجاهات، من بناء المجتمعات والمدن الجديدة والتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، فضلاً عن المتابعة اليومية ومرور اللجان من المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لفرض هيبة الدولة، والتعامل بحسم مع أي تعديات، وإزالتها في المهد، والتعامل الفوري مع أي حالات تعد جديدة وغير قانونية، عبر منظومة متكاملة، لأن الأرض الزراعية هي الأمن الغذائي لكل المصريين، مشيراً إلى أن المساحة الزراعية بمصر حوالي 3% فقط من المساحة الكلية للجمهورية، التي تقدر بمليون كيلومتر مربع، وعدد السكان يزيد علي مائة مليون نسمة، بما يعني أن التعدس على الأراضى الزراعية كارثه قد تؤدي إلى ارتفاع البطالة، وزيادة الفقر، وتدهور الأحوال الاقتصادية.