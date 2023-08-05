«كونا» تبرز تأكيد السيسي ونظيره الإماراتي على أهمية تكثيف العمل العربي المشترك

أبرزت وكالة الأنباء الكويتية، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، تطابق الرؤى بشأن أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم.

زيارة إلى مدينة العلمين الجديدة

وسلطت «كونا» الضوء على البيان، الذي أصدره المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، حيث أكد الرئيسان، خلال لقاء بمدينة العلمين الجديدة، على قوة العلاقات المتميزة بين البلدين.

علاقات قوية بين البلدين

وأشارت الوكالة الكويتية، إلى حرص الرئيسين (السيسي وابن زايد) على مواصلة التنسيق الوثيق على جميع المستويات؛ في ضوء ما يربط البلدين من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي.