حسين أبو صدام: الرئيس السيسي وجه بتعزيز مشاركة الفلاحين في الشأن العام

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين وعضو هيئة مكتب البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، إنّ دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للفلاح المصري والعاملين بالقطاع الزراعي يعد غير مسبوق لهذه الفئة التي عانت كثيراً خلال الفترات السابقة.

وأضاف «أبو صدام» في بيان له اليوم، أنّ توجيهات القيادة السياسية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الفلاحين، وتحسين ظروف معيشتهم، وتعزيز مشاركتهم في الشأن العام.

نقيب الفلاحين: دعم الرئيس للفلاح المصري غير مسبوقا

وتابع أنّ مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، يسعي بجهد كبير لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية الدولة المصرية 2023، والتي تنص على ضرورة مشاركة جميع فئات المجتمع في الشأن العام، وتتضمن بالتأكيد مشاركة الفلاحين والذين يمثل تعدادهم ما يقرب من نصف تعداد مواطني مصر.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن مشاركة الفلاحين تأتي عن طريق إقامة حزمة من البرامج والفعاليات والأنشطة بجميع المحافظات الزراعية، بحضور أكبر عدد ممكن من قيادات تنظيمات الفلاحين، وبمشاركة لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات منظمات المجتمع المدني من جمعيات ومؤسسات ونقابات وقطاعات الاستثمار المختلفة المهتمة بالشأن الزراعي؛ لتحفيز المزارعين للانخراط في الشان العام.

تعزيز مشاركة الفلاحين في الشأن العام

وأوضح أنّ هيئة مكتب البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، والتي تمثل مجلس إدارة البرنامج تحت مظلة مجلس الشباب المصري، تعكف حاليا لتشكيل المكاتب التنفيذية الإقليمية التابعة للبرنامج في جميع المحافظات، وأنّ هيئة المكتب ستلتقى بشكل دوري بالقيادات الزراعية في أغلب المجالات لمناقشة أوضاع فلاحي مصر، والتحديات والفرص الخاصة بهذا الملف، في إطار الوصول إلى رؤية واضحة لتنمية القطاع الزراعي، ووضع الخطوط العريضة لإنعاش القطاع الزراعي ضمن رؤية الجمهورية الجديدة التي يستحقها كل المصريين.

وأكد أن هذا البرنامج سيكون له تأثير كبير في تحسين وضع فلاحين مصر، باعتبارهم من أولويات الدولة خلال الفترة الحالية، وأنّ مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام في إطار استراتيجية مجلس الشباب المصري يسعى من خلال اللقاءات المستمرة، لتغيير النظرة النمطية للقطاع الزراعي وللفلاح المصري بما يحقق الهدف المنشود وهو تنمية القطاع الزراعي، وتحسين وضع الفلاح بالمشاركة المباشرة مع مؤسسات الدولة المختلفة، بما يخلق واقع جديد للتعاون بجديه لتحقيق المصلحة العامة، داعيا كل الراغبين من الفلاحين والمزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي للمشاركة في هذا الهدف النبيل.