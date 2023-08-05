الكشكي يعلق على زيارة رئيس الإمارات للعلمين: كان يسير بدون حراسة كأنه في بلده

تحدث جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، عن تفاصيل زيارة الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، لمدينة العلمين الجديدة.

زيارات الشيخ محمد بن زايد والرئيس السيسي

وقال الكشكي: «الزيارة مثلها مثل زيارات ولقاءات متعددة زادت عن 30 لقاء جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد، ولكن ما لاحظته في هذه الزيارة هو الإحساس الصادق والأمين من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه في بلده الثاني وسط أشقائه، وكان يتحرك في العلمين بدون حراسة وبشكل تلقائي ويلتف حوله المصريين ويتحدثون معه في كل الموضوعات وتحركاته كانت تلقائية».

العلاقات بين مصر والإمارات

وأضاف: «منذ فترات طويلة ومنذ عام 1971 واعترفت الدولة المصرية باستقلال دولة الإمارات، وصولا لعام 2014 وتولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الدولة المصرية».