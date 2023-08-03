الرئيس السيسي يوافق على انضمام مصر لاتفاقية العمل البحري 2006

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية العمل البحري 2006، وذلك بعد موافقة مجلسي النواب والوزراء على الاتفاقية، وانضمام «القاهرة» إليها.

وصدرت اتفاقية العمل البحري 2006 عن منظومة العمل الدولية، والتي تُعرف باسم «ميثاق حقوق البحارة»، وتهدف إلى تأمين المصالح الاقتصادية من خلال المنافسة بين أصحاب السفن عالية الجودة، والتي تتضمن الشحن الدولي البحر ذو الجودة الممتازة.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم، قرار الرئيس السيسي، والذي حمل رقم 144 لسنة 2023.

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية الموقعة في 26 يناير 2022 في العاصمة الفرنسية باريس، بعد موافق مجلسي النواب والوزراء على الاتفاقية.