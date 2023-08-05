«صالون التنسيقية» يناقش طلاق السيدات في سن الخمسين وقضايا النفقة والرؤية

قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، استشاري الصحة النفسية والأسرية، إن أحد المشاكل التي توقفت عندها وتتكرر على مدار سنوات، هو طلاق السيدات عند وصولهن لعمر الـ50 سنة، فتجد نفسها بلامسكن أو مأوى، متسائلة، هل بعد العشرة الطويلة تصبح السيدة بدون مسكن أو مأوي؟ هذه نقطة نحتاج الوقوف عندها، فمشاكل بعد الطلاق كجانب نفسي قضية شائكة، فالسيدة فجأة تجد نفسها بلا داعم ويوجد عندنا ثقافة قديمة بأن السيدة بعد الطلاق تصبح بلا سند، ولكن هذا المنظور تغير في الوقت الحالي.

مشكلات الأسرة المصرية على طاولة الحوار الوطني

جاء ذلك خلال صالون نقاشي حول «الطلاق والنفقة والرؤية.. مشكلات الأسرة المصرية على طاولة الحوار الوطني»، نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم السبت، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.

وأضافت هلالي، أن بعد مرحلة ما بعد الطلاق تمر السيدات بمشكلات ما بعد الانفصال وأزمات نفسية، وخصوصا إذا كانت مجبرة على الطلاق، مشيرة إلى أن أغلب السيدات يرفضن الطلاق، والزوج يصمم، فهذه أزمة كبيرة، ولابد أن ننظر لكل المشكلات قبل الطلاق ونرسي ثقافة الزواج حتى نتجنب المشكلات ما بعد الطلاق.

مشكلات المرأة بعد الطلاق

وأشارت إلى أن المشاكل المادية والاجتماعية والنفسية تتفاوت في المستوى، ولكن تتوافق في مرحلة واحدة هي الأزمة النفسية للمرأة، فهي مرحلة صعبة حتى لو أنكرتها المرأة فلابد من مرور بمرحلة نفسية بعد الانفصال.

أدار الحوار خلال الصالون مي أنور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محاكم الأسرة سابقا وعضو مجلس الأسرة العربية، والكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد، والدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ واستشاري الصحة النفسية والأسرية، ورحاب عبد الله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية لها على «فيسبوك»، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.