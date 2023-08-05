«التنسيقية» تعقد مناظرة «تطبيق حق الكد والسعاية.. مع أم ضد؟» اليوم

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الخامسة مساء اليوم، مناظرة حول «تطبيق حق الكد والسعاية.. مع أم ضد؟»، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.

مناظرة حول مشكلات ما بعد الطلاق

وتتناول المناظرة مناقشة حول ما شهدته جلسة «مشكلات ما بعد الطلاق» في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، من جدل واختلاف في وجهات النظر حول بعض الموضوعات، ومنها اقتراح إقرار تقسيم الثروة المكونة خلال الزواج حال الطلاق أو الوفاة سواء بالتقاضي أو التراضي، والموقف المؤيد والرافض وأسباب كل منهما.

يدير الحوار خلال المناظرة مي أنور عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في المناظرة؛ الكاتبة الصحفية دعاء عبد السلام، وكريمة أبو النور عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

سلسلة من الصالونات النقاشية

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.