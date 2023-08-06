حملات المرور تحرر 3 آلاف مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

حررت حملات الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية 3006 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني، كما تمكّنت الحملات من ضبط 709 مخالفات لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

وتمكّنت الحملات من رفع 77 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

حملات مرورية

كما يشن رجال المرور حملات على كل الطرق والمحاور الرئيسية لتسيير الحركة أمام قائدي المركبات ولضبط المخالفات بكافة أنواعها ومخالفات تجاوز السرعة المقررة وعدم وضع الملصق الإلكتروني.

كما تضبط الحملات قائدي المركبات من متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، ويستعين رجال المرور بالأوناش لرفع السيارات التي قد تتسبب في تعطل حركة السيارات.