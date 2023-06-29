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حملات المرور تحرر 992 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

كتب:

محمد بركات
11:57 ص | الخميس 29 يونيو 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شن الإدارة العامة للمرور حملات أسفرت عن رفع 22 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع بضبط 418 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، كما تمّ تحرير 992 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

استخراج الملصق الإلكتروني

وفى سياق متصل، يمكن استخراج الملصق الإلكتروني على الإنترنت بعدة خطوات، عن طريق الدخول على موقع خدمات المرور، واختيار خدمة استصدار ملصق إلكتروني، وتسجيل بيانات المركبات المراد إصدار الملصق لها.

وبعد سداد رسوم استخراج الملصق الإلكتروني، وتقديم طلب رسوم الملصق الإلكتروني، وتحديد الموعد إلكترونيا حتى يتسنى التوجه لإدارة المرور التابع لها رخصة السيارة، وتقديم رخصة السيارة بشرط أن تكون سارية. 

وتقديم طلب تركيب الملصق الإلكتروني، ويتسلّم قائد المركبة الملصق الإلكتروني الذي يحوي بيانات السيارة ومنها رقم السيارة، والمخالفات وتاريخ الشراء، و تركيب الملصق الإلكتروني بمعرفة الفني المختص.  

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