رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: لا نستهدف الربح ولدينا تخصصات مختلفة

قالت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، إن الجامعة أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، كجامعة أهلية لا تهدف للربح، وهي من أوائل الجامعات من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تتخصص في علوم المستقبل والحاضر المطلوبة لسوق العمل المحلي والعالمي.

الجامعة تضم كليات مختلفة

وأضافت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنّ الجامعة تضم عددا من الكليات، وهي هندسة الاتصالات، وهندسة الحاسب، وهندسة صناعية، وكلية علوم حاسب ومعلومات التي بها مسارات الذكاء الاصطناعي وعلوم هندسة البيانات وهندسة البرمجيات وبرمجة الألعاب الإلكترونية.

الجامعة تضم كلية خاصة بتكنولوجيا الأعمال

وتابعت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، بأن الجامعة تضم كلية خاصة بتكنولوجيا الأعمال، وهي خليط بين إدارة العمل والتكنولوجيا، وتضم تخصص تحليل الأعمال بالذكاء الاصطناعي، والتسويق الرقمي.

وبحسب «بهجت»، تضم الجامعة كلية للفنون الرقمية والتصميم، وهي مزيج بين الفنون والتكنولوجيا الحديثة، حيث تتضمن برامج تصميم الألعاب الالكترونية وغيرها.

عقد اتفاقيات مع كبرى الجامعات العالمية

وأكدت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أنّ الألعاب الإلكترونية سوق مفتوح وكبير، وهذا التخصص ليس متاحا في مصر حتى الآن، وبالتالي، فإنه يتم التركيز في الفنون الرقمية على الجوانب الفنية والرقمية، حيث يتعلم الطلاب البرمجة والاستخدامات المختلفة.

وواصلت، «عقدنا اتفاقيات مع كبرى الجامعات في العالم حتى نحاكي مناهجهم الدراسية، وندرس برامجهم عندنا كما نعمل على محاكاة معاملهم، ويمكن للطالب السفر في السنة الأخيرة للجامعة الأجنبية».