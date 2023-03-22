جامعة مصر للمعلوماتية تستقبل وفد «ملائكة» لدعم طلابها في ريادة الأعمال  

استقبلت جامعة مصر للمعلوماتية، بمقرها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدا رفيع المستوى من جمعية ملائكة الأعمال المصرية، لتعزيز التعاون في مجال ريادة الأعمال وتشجيع ودعم الطلاب للنجاح في هذا القطاع، وذلك في إطار توظيف المعرفة العلمية الأكاديمية وتعزيز مفاهيم ريادة الأعمال على المستويين المحلي والعالمي.

زيارة الوفد لجامعة مصر للمعلوماتية

تأتي هذه الزيارة في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة في تأسيس منظومة متكاملة لطلابها فيما يتعلق بريادة الأعمال، من خلال المشاريع النوعية والبرامج المتميزة التي تتبناها الجامعة في هذه المجالات الحيوية، وهو ما أكده المستوى الذي أظهره طلاب جامعة مصر للمعلوماتية في الابتكار وريادة الأعمال خلال استعراض أفكارهم ومشاريعهم.

كما ناقش الجانبان الفرص المستقبلية فيما يخص التشغيل وريادة الأعمال وكيفية التواصل مع صناديق الاستثمار الجريء، وأعقب هذه المناقشات قيام مجموعة من الطلاب بعرض مشروعات يعملون عليها والتي لاقت تقييما مرتفعا من وفد جمعية ملائكة الأعمال.

ترحيب بوفد جمعية ملائكة للأعمال

من جانبه رحب الدكتور ياسر كاظم، أمين عام جامعة مصر للمعلوماتية، بوفد جمعية ملائكة الأعمال خلال الاجتماع الذي حضره الدكتورة سماء طاهر عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، والدكتور عمرو المصري عميد كلية الهندسة، والدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، والدكتورة أماني عيسى، رئيس قطاع تطوير الأعمال بالجامعة، والدكتور عبد المنعم الشرقاوي رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو أبو علم العضو المنتدب لشركة القرى الذكية.

وأكد الدكتور ياسر كاظم، أن الجامعة تشجع الطلاب على ريادة الأعمال من خلال الأنشطة المختلفة التي تقدمها لهم الأمر الذي يساعد على تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال، بما يسهم في زيادة تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بصفة عامة وتحقيق التنوع الاقتصادي بصفة خاصة، لافتا الى أن الجامعة ملتزمة بتأهيل طلابها في جميع الكليات ككوادر شبابية مبتكرة في مسارات تلائم استراتيجية الجامعة وتتناغم مع متطلبات الأجندة الوطنية للجمهورية الجديدة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، وذلك من خلال صقل مهاراتهم وخلق ثقافة ريادية عالية.

الجامعة تستقطب نخبة من الطلاب أوائل الثانوية العامة

كما استعرضت الدكتورة أماني عيسى، رئيس قطاع تطوير الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، إمكانيات الجامعة وكلياتها وبرامجها الأكاديمية، موضحة أن طلاب الجامعة شاركوا في مسابقات ابتكارية متعددة.

وأكدت الدكتورة أماني عيسى، أن الجامعة تستقطب نخبة من الطلاب أوائل الثانوية العامة، وتعمل على تحفيز أي طالب يعمل على أن يصبح رائد أعمال و مساعدته في نقل ابتكاراته على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الجامعة أسست مركز لتطوير الاعمال وهو ما يساهم في دعم ريادة الأعمال وصقل مهارات الطلبة في النواحي العملية خاصة وأننا نتعاون مع كبرى المؤسسات العاملة في قطاع صناعة التكنولوجيا.

وخلال الاجتماع أوضحت الدكتورة أماني عيسى أن من أهم ركائز القوة في مسار ريادة الأعمال هو تنوع خبرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تجتمع خبرات كبيرة بداية من العلوم التطبيقية في الابتكار والتكنولوجيا والتسويق وفنون التواصل مع السوق والمستثمرين، بما يضمن اكتساب الطالب خبرة عملية بدورة حياة المشاريع المبتكرة وتطويرها وأهم عوامل نجاحها.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وصناعة الإلكترونيات وهندسة الاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.