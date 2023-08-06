محافظ الإسكندرية يتابع عمل الموظفين «أون لاين» ضمن خطة ترشيد استهلاك الطاقة

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بدء سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالعمل «أون لاين» يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس 2023، في كل المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء بدواوين عموم المصالح والجهات الحكومية، والذي بدأ سريانه اليوم.

متابعه تنفيذ الأعمال المكلفة للموظفين

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، توجيه رؤساء الأحياء ومديري المديريات، بالبدء في متابعة تنفيذ كافة الأعمال المكلفة للموظفين أون لاين وإعداد تقارير مفصله بما تم من تكليفات ومدى تنفيذها والإشراف على سير العمل، لضمان سهولة التواصل والتفاعل مع الرئيس المباشر وزملاء العمل.

ترشيد استهلاك الكهرباء

وشدد اللواء محمد الشريف على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المقار الحكومية، والالتزام التام بالكتب الدورية السابق إصدارها في هذا الشأن.

وناشد جميع المواطنين بضرورة مساندة جهود الدولة في ترشيد استخدام الكهرباء، سواء في المنازل أو أماكن العمل.