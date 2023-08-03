محافظ الإسكندرية يستقبل الثالثة على الجمهورية في الثانوية العامة

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية الطالبة فرح محمد قدري إبراهيم حسن الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، بحضور الأسرة والدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

وأكد المحافظ أنه كان حريصًا على استقبال الطالبة فرح لتهنئتها وتكريمها على هذا النجاح المشرف، لأنها نموذج مشرف لمحافظة الإسكندرية والمحافظة تفتخر بها دائمًا.

وتوجه المحافظ بجزيل الشكر والعرفان لوالدة ووالد الطالبة الذين تكبدوا جميع المشاق وساهموا بدور فعال في تقلد بنتهم هذا المركز المتقدم على مستوى الجمهورية.

وأكد أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها المتفوقين وتشجيع الموهوبين والمتميزين، في ظل رؤية مصر 2030م، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالنشء وتبني مواهبهم.

وقال الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية لـ«الوطن» إن فرح محمد قدري شرفت تعليم الإسكندرية، فهي الوحيدة ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وكان تكريمها من الدكتور رضا حجازي وزير التعليم تكريما لمديرية تعليم الإسكندرية بالكامل مع تمنياتنا لها بمستقبل باهر تستحقة فهي مثقفة وملتزمة، ولها طلة جميلة وتستحق أن تكون من الأوائل دائما.