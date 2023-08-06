توصيات من الكهرباء بشأن استخدام التكييف في درجات الحرارة المرتفعة

مع حلول فصل الصيف كل عام، يهتم كثيرون بشراء التكييف، لتلطيف درجة حرارة الغرفة التي يجلسون بها، لكن البعض قد يقع في خطأ شائع يؤثر على كفاءة عمل التكييف، ويجعله يعمل بقدرة أقل.

ويحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على توجيه النصائح للمواطنين حتى يتمكنوا من استخدام الأجهزة الكهربائية الاستخدام الأنسب، ونوضح من خلال هذا التقرير خطأ شائع يقع به مستخدمو التكييف، وطريقة الاستخدام الأمثل له، وفق الصفحة الرسمية للجهاز، التي جاءت كالتالي:

خطأ شائع يقع فيه مستخدميو التكييف.. احذره

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أن هناك خطأ شائع يقع فيه كثيرون من مستخدمي التكييف، ويؤثر على قدرته وكفاءته، إذ يجهل العديد منهم أنه من الضروري أن يتم تغيير الفلاتر أو على الأقل تنظيفها، لأن تراكم الأتربة في الفلتر يقلل من كفاءة التكييف، لذلك يجب عليهم أن يقوموا بتغييره أو تنظيفه باستمرار، حتى يتمكنوا من الحصول على أفضل جودة من برودة درجاته.

كيفية الاستخدام الأمثل للتكييف

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء إلى كيفية الاستخدام الأمثل لجهاز التكييف، مؤكدا ضرورة ضبط درجة التكييف على درجة حرارة 25، لأنها تحدث فارقا في الاستهلاك، وتقلل من فاتورة الكهرباء.

كما أعلن المرفق عن طرق الاستخدام الأمثل للتكييف الكهربائي لترشيد الاستهلاك، وجاءت كالتالي:

1- تشغيل التكييف على درجة 25.

2- المواظبة الدورية على صيانة جهاز التكييف بتنظيف فلتر الهواء، والتأكد من ان جميع أجزاء التكييف تعمل بكفاءة.

3- يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المناسبة فى أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.