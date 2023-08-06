عشان تحافظ على البنزين.. نصائح لأصحاب السيارات عند تشغيل التكييف

مع ارتفاع درجات حرارة الطقس، خاصةً في فترة الظهيرة، خلال الفترة الأخيرة، يسعى كثيرون من سائقي السيارات إلى معرفة أفضل الطرق والوسائل التي من شأنها التقليل من استهلاك الوقود، بهدف التوفير في النفقات وتكلفة تشغيل السيارة.

تقدم «الوطن»، في السطور التالية، عدداً من النصائح لقرائها من أصحاب وسائقي السيارات، لتفادي استهلاك كميات كبيرة من الوقود خلال فترة الصيف، نظراً للظرف الاقتصادية العالمية الحالية.

مكيف الهواء يستخدم كميات كبيرة من الوقود

وبحسب ما أكد نادي السيارات الألماني «ADAC»، في بيان سابقـ فإن مكيف هواء السيارة دائماً ما يستهلك كميات كبيرة من الوقود أثناء استخدامه في فصل الصيف، حال الاستخدام بشكل غير سليم.

وأوضح خبراء النادي أنه مع ارتفاع درجات الحرارة، يستهلك مكيف الهواء الكثير من الوقود عند بداية مرحلة التبريد، بمعدل يتراوح ما بين 2.5 و4 لترات لكل 100 كيلومتر، إلا أنه وبعد تبريد السيارة، يتراوح معدل الاستهلاك ما بين 1 إلى 2 لتر/ 100 كم داخل المدينة، وبين 0.2 و0.7 لتر/ 100 كم خارج المدينة.

وإليكم أبرز النصائح لتفادي استهلاك كميات كبيرة من الوقود أثناء تشغيل مكيف السيارة خلال فترات الصيف:

- يجب تهوية السيارة جيداً قبل الانطلاق بها.

- نصح الخبراء بضرورة فتح الأبواب والنوافذ عدة دقائق قبيل تشغيل مكيف السيارة.

- فور الانطلاق بالسيارة، يجب تشغيل مروحة تدوير الهواء لفترة قصيرة، ومن ثم تشغيل المكيف.

- من الأفضل عدم تشغيل مكيف الهواء بالمسافات القصيرة الأقل من 5 كيلومترات، وفتح النوافذ أثناء السير.

- يجب ضبط مكيف الهواء على درجة حرارة ليست منخفضة للغاية حتى لا يتم حرق الكثير من الوقود خلال عمليات التبريد التي تقوم بها السيارة.

- ضبط المكيف على درجة حرارة منخفضة للغاية يشكل خطراً على الصحة العامة للجسم، لما يؤثر به في مشاكل بالدورة الدموية، وكذا الإصابة بنزلة برد أو شد عضلي.

- يجب على قائد المركبة التأكد من قياس ضبط هواء الإطارات مرة أسبوعياً، إذا كانت سيارتك غير مزودة بنظام ضغط الإطارات TPM.

- إجراء صيانة لمحرك السيارة بشكل دوري، مع تغيير الزيوت والفلاتر في مواعيدها، وكذا تنظيف خزان البنزين، يساهم في الحد من استهلاك السيارة للوقود.