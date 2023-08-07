برلماني: العلمين الجديدة قادرة على منافسة كبرى المدن السياحية في العالم

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية نجحت في تسليط الضوء على مدينة العلمين الجديدة، بما ساهم في تنمية حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الشهور الأخيرة، خاصة مع انطلاق مهرجان «العالم علمين»، الذي يضم فعاليات ثقافية وفنية ورياضية، وهو ما مهد الطريق نحو تحويل المدينة إلى مزار سياحي طوال العام وليس مقصورًا فقط على أشهر الصيف من كل عام.

وقال «محسب»، في بين، اليوم الاثنين، إن الدولة وضعت خطة طموحة لتنمية قطاع السياحة، من خلال إنشاء المدن الجديدة كالعلمين الجديدة والجلالة والمنصورة الجديدة؛ لجذب المزيد من السائحين حول العالم، خاصة أن مصر تمتلك الكثير من المقومات التي تجعلها في صدارة الوجهات السياحية المفضلة في العالم بسبب تنوع المقاصد فيها والتي تناسب جميع الأذواق خاصة ما يتعلق بالشواطئ، مشيرا إلى أن مصر نجحت في إطلاق خطوط طيران مباشر من دول أوروبية إلى الساحل الشمالى خلال فصل الصيف، وهو ما ساهم في تنشيط حركة السياحة الأوربية والآسيوية إلى المدينة الجديدة إضافة إلى السائحين العرب.

مدينة العلمين تنافس كبرى المدن السياحية في العالم

وأكد عضو مجلس النواب، أن العلمين الجديدة أصبحت نقطة جذب سياحي، وقادرة على منافسة كبرى المدن السياحية في العالم، خاصة أنها تضم فنادق على أعلى مستوى وبنية تحتية متطورة، لافتا إلى أن تلك الفعاليات سيكون لها دور في الترويج بشكل حقيقي للمدينة كواحد من أهم المقاصد السياحية في العالم، مؤكدا على أهمية استمرار الفاعليات والأنشطة الرياضية والفنية بالمدينة على مدار العام، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تحقيق زيادة بمقدار 20% في الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية بنهاية عام 2023 وذلك بالمقارنة بالعام الماضي، موضحا أن ذروة قدوم السياح العرب لمصر تكون خلال فصل الصيف، ووصول أعداد السياح الوافدين لمصر خلال النصف الثاني من العام الجاري إلى نحو 8 ملايين سائح وذلك ليصل إجمالي أعداد السياح الوافدين لمصر بنهاية العام الحالي إلى نحو 15 مليون سائح، موضحا أن عدد السياح الذين زاروا مصر خلال الـ 6 شهور الأولى من العام الجاري بلغ نحو 7 ملايين و50 ألف سائح.

السياحة تعتبر من أهم مصادر العملة الصعبة في مصر

وأكد النائب أيمن محسب، أن السياحة تعتبر من أهم مصادر العملة الصعبة في مصر، حيث تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي وتوفير الكثير من فرص العمل، حيث بلغ حجم عوائد السياحة في مصر 14.4 مليار دولار في عام 2022، لتبلغ بذلك أعلى معدل لها على الإطلاق منذ عام 2010، موضحا أن مصر تستهدف زيادة إيرادات القطاع السياحي إلى 30 مليار دولار سنويًا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، من خلال تنفيذ خطة لاستعادة السياحة في البلاد، ودعم سياسات وبرامج لتحسين البنية التحتية السياحية والإعلان عن البلاد بشكل أفضل في الأسواق الدولية.