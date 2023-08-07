رئيس وزراء الأردن: نسعى للوصول إلى مرحلة التكامل الدوائي مع مصر

قال بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن إن اللجنة المصرية الأردنية العليا انعقدت في دورتها الـ31 وهي من أكثر لجان التعاون العربي الثنائي انتظاما وإنتاجا، واليوم راجعت اللجنة المنجز بين دور الانعقاد السابق والحالي، وجرى استعراض الإنجازات بما فيها ضمان إنسابية مرور الشاحنات والبضائع عبر أراضي الدولتين بعيدا عن أي عوائق من أي نوع.

وأضاف رئيس وزراء الأردن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أنه جرى استعراض جملة من القضايا التي تعزز التعاون الثنائي بين البلدين، والتوقيع على 12 وثيقة بما فيها مذكرة تفاهم بمجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وأخرى بمجال الرقابة والأوراق المالية وبرنامج تنفيذي بمجال حماية البيئة وبرامج أخرى.

رئيس وزراء الأردن: نتطلع لتنفيذ المبادرات

وشرح رئيس وزراء الأردن أنه جرى التطرق إلى التعاون بمجال الصناعات الدوائية لنصل لمرحلة التكامل الدوائي وليس التنافس الدوائي بين البلدين، والتطرق للآلية الثلاثية التي تجمع بين مصر والأردن والعراق، ونتطلع لتنفيذ المبادرات.