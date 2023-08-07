استخراج 206 بطاقات رقم قومي مجانا للسيدات في قرى «حياة كريمة» بكفر الشيخ

قدم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات والفتيات المستحقات بالقرى التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، برعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ودعم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ.

استخراج 206 بطاقات رقم قومي بالمجان

وصرحت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي في كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، بأنه تم استخراج 206 بطاقات رقم قومي جديدة بالمجان للسيدات غير القادرات والفتيات وللمرأة المعيلة، ضمن مشروع «بطاقتك حقوقك» خلال يومين، وتم تصوير 129 سيدة بسيدي سالم، و77 سيدة بقرية خليج قبلي مركز مطوبس، وذلك حرصا من المجلس القومي للمرأة على مساعدة المرأة في إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل المتاحة.

خدمات مستمرة للسيدات

وأضافت أن فرع المجلس القومي للمرأة في كفر الشيخ يقدم الكثير من الخدمات المجانية للعديد من السيدات بالمجان، وهو يعود على الأسرة بالنفع.