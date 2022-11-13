ورشة فنية لتعليم 50 فتاة أشغال المعادن بفرع «قومي المرأة» في كفر الشيخ

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، ورشة عمل لأشغال المعادن باستخدام تقنية الضغط والتقبيب لرقائق الألومنيوم، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة اماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، ومقررة المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.

تدريب 50 فتاة

وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، في بيان، إنه جرى تدريب 50 فتاة للاستفادة منها في أعمال الديكور، وإقامة المشروعات الصغيرة، حيث دربت الفتيات الدكتورة رشا جاويش، بكلية التربية النوعية، والدكتورة هالة فراج، عضوة الفرع.

وفي سياق متصل، عقد فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، لقاء مع طالبات كلية الآداب قسم اجتماع خلال زيارتهم لفرع المجلس بكفر الشيخ، حيث قامت الدكتوة أماني شاكر، مقررة الفرع، بالحديث معهم عن المجلس القومي للمرأة، ونشأته، واختصاصاته، ونشاط فرع كفر الشيخ، والخدمات التي يُقدمها للمرأة بالمحافظة.

المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي

وأضافت «شاكر»، إن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم التطرق لإنجازات فخامته، وضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات، وما تتمتع به المرأة من حقوق، ودورها الهام في الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

كما تناول اللقاء، أيضاً عدة موضوعات هامه منها أضرار الزواج المبكر «زواج الأطفال»، وزواج القاصرات، والعنف ضد المرأة، والصحة الإنجابية، وختان الإناث، وتنظيم الأسرة.