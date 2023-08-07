الأوبرا تطلق فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بدمنهور

تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بمدينة دمنهور، التي تقام في الفترة من 11 حتى 14 أغسطس، بالساحة الخارجية لمسرح أوبرا دمنهور.

فعاليات المهرجان الصيفي بأوبرا دمنهور

يقول الدكتور خالد داغر إن المهرجان يأتي ضمن فعاليات البرنامج الصيفى للأوبرا، والهادف إلى استثمار هذه الفترة في تقديم مواد فنية جادة ومتنوعة بمختلف محافظات مصر، مضيفا أنه تقرر طرح تذاكر العروض بأسعار رمزية ومخفضة، لجذب أكبر عدد من الجمهور، سعيا لتنفيذ خطط الارتقاء بالذوق الفني وتنمية وتطوير الوعي، مشيرا إلى أن الليلة الأولى تشهد حفلا لفريق على مر الأجيال.

تقديم مؤلفات مختارة من الزمن الجميل

يتضمن الحفل، نخبة مختارة من مؤلفات وأعمال نجوم زمن الفن الجميل، لافتا إلى أن ترتيب الفعاليات على التوالي، يشمل حفلات لكل من فريق كورال كيان بقيادة المايسترو أحمد الرياني، فصل الغناء العربي بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية، والمنشد أحمد العمري وفرقته.