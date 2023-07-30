وزيرة الثقافة الأردنية تكرم الإعلامية منى الشاذلي في مهرجان «جرش»

كرّمت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، الإعلامية منى الشاذلي، ضيف شرف مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ37.

واستقبل الجمهور الأردني منى الشاذلي بحفاوة داخل المسرح الروماني الجنوبي بمدينة جرش التاريخية.

منى الشاذلي ضيف شرف مهرجان جرش

وقررت إدارة مهرجان جرش ووزارة الثقافة الأردنية تكريم الشاذلي، ضيفا لشرف المهرجان، كتقليد يتم للمرة الأولى في تاريخ جرش منذ تأسيسه في عام 1983 وكذلك جاءت مصر ضيفا لشرف المهرجان وفقا لتاريخها وتأثيرها الثقافي الممتد.

وعبرت الشاذلي عن سعادتها بالتكريم، ووجهت الشكر للجمهور الذي احتشد داخل مدرجات المسرح الروماني، وعقبت على التكريم بقولها: «ممتنة للشعب الأردني على حسن الحفاوة وكرم الضيافة.. شيء عظيم إن أول تكريم لشخصية عامة في تاريخ مهرجان جرش يكون من نصيبي».

وغلف التكريم هتافات مشجعة للشاذلي معبرين عن حبهم الشديد لها، في مشهد كرنفالي داخل المسرح الروماني.

وجاء تكريم الشاذلي قبل دقائق من بداية حفل المطرب راغب علامة، الذي وجه تحية خاصة للإعلامية المصرية، قائلا «سعيد بتكريم الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي، قبل أن يوجه حديثه للشاذلي المتواجدة في الصفوف الأولى بالمسرح.. أنا جايلك من مصر مخصوص يا منى».