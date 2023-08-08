حملة مكثفة بالوادي الجديد لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بالأسواق

أعلن رئيس مركز ومدينة الخارجة، جهاد متولي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه بناء على توجيهات وزارة التنمية المحلية، ومحافظ الوادي الجديد، اللواء الدكتور محمد الزملوط، تم إطلاق حملة مكثفة لإزالة الإشغالات بالطرق العامة من قبل الباعة الجائلين للحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

حملات مكثفة بمدينة الخارجة

وأضاف رئيس مركز ومدينة الخارجة، أن هذه الحملات مستمرة في الحملات المكثفة لرفع الإشغالات بجميع قرى ومراكز بالمحافظة، تيسيرا على المواطنين، وحفاظا على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة، وتم إزالة الإشغالات التي تعوق حركة السير بالشوارع، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين، وإزالة تعديات على حرم الطريق بهدف عودة الانضباط للشارع الواحاتي.

تطبيق القانون وعودة المظهر الحضاري لمركز الخارجة

وأوضح، رئيس مركز ومدينة الخارجة، إنه تم رفع إشغالات وتعديات من بعض المحال التجارية والمخابز والمقاهي علي حرم الطريق ببعض شوارع مركز ومدينةالخارجة ، كما أن هذه الحملات مستمرة للتأكيد على إعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على جميع المخالفين، وعدم التهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.