إزالة تعديات على الزراعات بمطاي وحملة لرفع الاشغالات بأبوقرقاص
كتب:
اسلام فهمي
07:24 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
ازالة تعديات
أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي في شمال محافظة المنيا، تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية علي مساحة 5 قيراط و18 سهم، بزمام مجلس قروي منبال.
شارك في الحمله المهندس علي محمد كويس نائب رئيس المركز، شريف دسوقي رئيس الوحدة المحلية، بمعاونة أفراد من مركز شرطة مطاي، كما تم تمكين الوحدة المحلية لمجلس قروي بردنوها من قطعة أرض مخصصة لبناء مجمع مدارس بقرية سيله الشرقية.
وحث خالد عبد الرؤوف رئيس المركز الأهالي على سرعة التقدم لعمل التصالح في مخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح، حتى لا يتعرضوا للإجراءات القانونية حيال المخالفين.
علي جانب أخر أٔجرى الدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا، معاينة ميدانية لعدد من العقارات تحت الإنشاء بمدينة ملوي، للتأكد من مطابقة تلك المبانى على أرض الواقع بالفعل لما هو مدون بالترخيص، والاشتراطات البنائية والتخطيطية والجراجات والرسومات الهندسية، والإرتفاعات والردود وخطوط التنظيم، للسماح لها باستكمال أعمال البناء، اوتوصيل المرافق بعد الانتهاء منها.
كما تابع نائب المحافظ حملة لرفع الاشغالات بمدينة أبوقرقاص، بحضور الدكتور محمد حلمي رئيس المركز، الذي وجه بتكثيف أعمال النظافة والمتابعة المستمرة.