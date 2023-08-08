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السيسي: انتهينا من أعمال تطوير مقام السيدة نفيسة والمنطقة المحيطة

كتب:

نرمين عفيفي
08:28 ص | الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي «نتشرف اليوم بوجود سلطان البهرة والمرافقين له في مقام السيدة نفسية، إذ تمّ الانتهاء من تطوير الضريح والمنطقة المحيطة».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه أثناء افتتاح عمليات تطوير مسجد ومقام السيدة نفيسة: «ربنا يعينا نكمل ما بدأناه ويتقبل منا اللي بنعمله ويعينا عليه».

ووجه رئيس الجمهورية حديثه لسلطان البهرة قائلًا: «مرة تانية برحب بيك وبشكرك دايمًا وسعيد دايمًا إني التقي بجلالتك في زيارتك لمصر وبشكرك شكر جزيل باسمي واسم كل المصريين وكل المسلمين على مساهمتكم الجميلة اللي بتكون عنوان للمحبة والمودة».

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