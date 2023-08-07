أحمد المسلماني يكشف عن مجالات التعاون مع أرمينيا بعد زيارة الرئيس السيسي

سلط برنامج «الطبعة الأولى» المذاع على قناة «الحياة»، الضوء على العلاقات بين مصر وأرمينيا، وقال الإعلامى أحمد المسلماني، مقدم البرنامج، إن هذا العام 2023 شهد زيارة أول رئيس مصري منذ استقلال أرمينيا.

العلاقات مع أرمينيا تاريخية

ولفت إلى أن العلاقات مع أرمينيا تاريخية وممتدة، فيها الاقتصاد والسياسة والثقافة والتجارة ومجالات عديدة للتعاون بين البلدين.

وأضاف أحمد المسلماني، أنه أثناء الزيارة استُقبل الرئيس السيسي استقبالا كبيرا وعقدت مباحثات مغلقة، ثم مباحثات انضم فيها وفدي البلدين مصر وأرمينيا، وتحدث الرئيس السيسي وقال إن علاقات مصر بأرمينيا تاريخية، وهناك عشرات الآلاف من المصريين الأرمن هم المكون الأساسي في المجتمع المصري، ولم إسهامات كبيرة على صعيد الثقافة والسياسة والاقتصاد والعلوم والفنون.

علاقاتنا بأرمينيا قوية وفي مجالات عدة

وأشار أحمد المسلماني إلى أن الرئيس السيسي، أكد أن علاقاتنا بأرمينيا قوية وفي مجالات عدة، وهناك لجنة مشتركة مع أرمينيا ومنتدى لرجال الأعمال ممكن أن يطور فرص استثمارية بين البلدين، كما أن رئيس أرمينا قال إن علاقتنا بمصر تعود لقرون سابقة وتجربة الرئيس السيسي في التنمية موضع تقدير في أرمينيا، ومن الممكن التعاون في عدة مجالات بسبب خبرة مصر في مجال البنية الأساسية.

دور مصر في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

وأوضح أحمد المسلماني، أن رئيس أرمينا قال إن من المهم التعاون مع مصر على صعيد الحرب الروسية الأوكرانية لمواجهة تداعيات هذه الحرب، لاسيما في مجال الطاقة والغذاء وأصعدة أخرى حول العالم، وأنه يجب أن تتطور العلاقات أكثر وأكثر، مؤكدا أن دور مصر في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا والبحر المتوسط هو موضع تثمين لدى أرمينيا.