سلطان البهرة يشكر الرئيس السيسي على جهده في تطوير أضرحة آل البيت

قال السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة، إنّ مصر بلد طيب ببركات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبركات أهل بيته الكرام، موجّهًا الشكر لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية، على استقباله في تجديد وتطوير مسجد السيدة نفيسة.

وأضاف سلطان البهرة، خلال كلمته في افتتاح عمليات تطوير مسجد ومقام السيدة نفيسة، والتي تنقل فعاليتها قناة «إكسترا نيوز»: «أدعو الله تعالى أن يديم عليكم الصحة والعافية وينعم على مصرَ وأهلها بنعمة والوئام والسلام والاستقرار والازدهار».

وتابع: «أكرر شكري لكم على كل ما تقومون به لكي يعيش عباد الله تعالى في راحة وسكون، كما أشكركم على منحكم لي هذه الفرصة الثمينة على المشاركة في هذا الافتتاح السعيد».

وواصل: «أعبر عن سعادتي وامتناني لكم بمنحي وشاح النيل، بما تمثله هذه البادرة الكريمة من تعضيد الروابط التاريخية ومتانة العلاقة المتميزة التي تجمعنا بمصر العزيزة على مدار أعوام عديدة في خدمة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقدر جهود الدولة التي تسعى تحت توجيهاتكم السامية إلى إنارة بيوت الله وعمرانها وصلاح عباد الله، جزاكم الله خيرا وحفظ الله مصر وأهلها في ظل حياة كريمة، فالله خير حافظا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».