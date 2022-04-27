سطان طائفة البهرة بالهند: مصر عامرة وأهلها آمنون بفضل آل البيت

شارك سطان طائفة البهرة بالهند مفضل سيف الدين وممثل السطان في مصر مفضل محمد حسين، في افتتاح مسجد الحسين، الذي شهد أعمال افتتاحه الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي.

سلطان طائفة البهرة بالهند يشكر السيسي على تطوير الحسين: جزاكم الله خيرا

وألقى سطان طائفة البهرة بالهند مفضل سيف الدين كلمة عقب تفقد أعمال التطوير، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على السماح له بتطوير المسجد والضريح الذي بناه جده الدكتور سيد طاهر سيف الدين، وهو ضريح مقام رأس الإمام الحسين، الذي هو ثمرة فؤاد الرسول.

وأضاف سطان طائفة البهرة بالهند أنَّ كل محب يشتاق لأن يظهر مظاهر حبه لحبيبه بطرق عديدة، متابعًا «والله العظيم إننا نحب الحسين حبًا كثيرًا ونحب كل من يحب الحسين».

سطان طائفة البهرة بالهند: نحب الحسين حبًا كثيرًا.. ونحب كل من يحب الحسين

وتقدم سطان طائفة البهرة بالهند بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقوله: «أشكر حضراتكم من أعماق قلبي على منحكم لي الفرصة السعيدة لمشاركتكم في جهود وزارة الأوقاف والقوات المسلحة، فكلاهما يسعيان جاهدة لإتمام هذه المقاصد النبيلة تحت توجيهاتكم السامية جزاكم الله خيرا، وجزاكم الله خيرًا».

واختتم سان طائفة البهرة بالهند حديثه قائلًا: «أسأل الله أن يتقبل منا هذه الخدمة المتواضعة، وصلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الكرام، بفضلهم هذه الأرض الطيبة عامرة وأهلها آمنون».