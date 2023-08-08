السيسي: تطوير مسجد السيدة نفيسة ضمن خطة استعادة وجه القاهرة التاريخية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ تطوير مسجد السيدة نفيسة، يأتي في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير القاهرة التاريخية، متابعا «عشان نستعيد مكانة مصر في هذا المقام التاريخي العظيم في القاهرة التاريخية».

وأضاف «السيسي»، خلال افتتاح مسجد السيدة نفيسة بعد التطوير: «يمكن واحنا متحركين جايين هنا، كنا شغالين في مناطق زي عرب اليسار ومناطق أخرى، الهدف منها زي ما عملنا منطقة مجرى العيون، بنحاول نغير الوضع الصعب اللي كان موجود، ماشيين في خطة نتمنى من الله أن يوفقنا فيها».