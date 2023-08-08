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السيسي يشكر سلطان البهرة على جهوده في تطوير أضرحة آل البيت

كتب:

محمود البدوي
08:26 ص | الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسلطان البهرة، خلال افتتاح مسجد السيدة نفيسة بعد التطوير، قائلا: «مرحبا بكم في مصر، اسمحوا لي بمناسبة افتتاح تطوير مسجد السيدة نفيسة، أن أوجه لكم الشكر على وجودكم ومساهمتكم في تطوير أضرحة آل البيت».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح أعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة: «كنا من شهور قليلة في مسجد سيدنا الحسين، واليوم في مسجد السيدة نفيسة، ونعمل كي ننهي أعمال تطوير مسجد السيدة زينب».

 

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