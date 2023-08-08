«الري» تبدأ تقييم حالة 50 ألف منشأ مائي لبدء تأهيلها وصيانتها

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة إجراءات تقييم حالة المنشآت المائية وإجراءات صيانتها، بحضور الدكتور عز الدين كامل معاون الوزير لمنشآت الري والمهندس أحمد نشأت بالمكتب الفني للوزير.

واستعرض «سويلم»، نتائج المعاينة على الطبيعة التي تمت مؤخراً لعدد من المنشآت المائية (80 كوبرى مقامة على الترع والمصارف – 2 قنطرة) لتقييم الحالة الفنية لهذه المنشآت وتحديد مدى الحاجة لتنفيذ أعمال تأهيل أو صيانة لها، وترتيب أولويات تنفيذ أعمال الصيانة طبقاً لحالة كل منشأ .

ووجه بإعداد برنامج تدريبي لمهندسي الوزارة لرفع كفاءتهم بخصوص أعمال الصيانة والتأهيل لضمان الحفاظ علي المنشآت المائية الحالية وإطالة عمرها ، كما وجه سيادته بوضع أسس ومعايير واضحة يتمّ الاعتماد عليها لتحديد أولويات صيانة وتأهيل المنشآت المائية.

قاعدة بيانات للمنشآت المائية

وصرح «سويلم» أن الوزارة قد أعدت مؤخراً قاعدة بيانات للمنشآت المائية في مصر (قناطر أفمام الترع وقناطر الحجز والسحارات والبدالات والكباري)، إذ تمّ حصر أكثر من 50 ألف منشأ مائي تقريباً بمختلف المحافظات، مع البدء في عمل تقييم لحالة كل هذه المنشآت لوضع قائمة بأولويات التأهيل أو الصيانة طبقاً للحاجة.

إدارة المنظومة المائية

وأكّد حرص الوزارة على تأهيل وصيانة مختلف المنشآت المائية في مصر لضمان تحسين عملية إدارة المنظومة المائية ، بالتزامن مع العمل على صيانة وتطوير باقي عناصر المنظومة المائية (ترع – مصارف – محطات رفع) لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والحفاظ على كل نقطة مياه والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي من خلال تطوير وتحديث كافة عناصر المنظومة المائية، وانعكاس ذلك على تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والغذاء.