«الأوقاف» تفتتح 15 مسجدا الجمعة المقبل.. منها 3 صيانة وتطوير

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 15 مسجدًا يوم الجمعة المقبل، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا، في إطار إعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ 1-7-2023 م حتى تاريخه 50 مسجدًا، منها 40 جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و10 مساجد صيانة وتطويرًا.

مساجد الإحلال والتجديد

1. مديرية أوقاف قنام المسجد، وعنوانه، كلوتة – عزبة كلوتة –المراشدة - الوقف.

2. مديرية أوقاف الدقهلية م المسجد، وعنوانه، الشهايبة – الربع – تمي الأمديد.

3. مديرية أوقاف البحيرة م المسجد، وعنوانه، السلام محلة كيل – مركز أبو حمص.

4. عزبة العمدة القبلية – الكوم الأخضر – مركز حوش عيسى.

5. الكوم الأحمر – زاوية نعيم – أبو حمص.

6. الرحمن – عزبة لاشين - الدلنجات.

7. مديرية أوقاف الفيوم المسجد وعنوانه أولاد فهمي – بعبش – طامية.

8. الرحمة – كحك بحري – الشواشنة – يوسف الصديق.

9. مديرية أوقاف كفر الشيخ م المسجد وعنوانه الجديد – الورق – سيدي سالم شرق.

10. الرحمن – قرية 18 الأبعادية - الحامول.

11. مديرية أوقاف الشرقية، وعنوانه الرحمة – كفر النصيري – هربيط – أبو كبير.

12. مديرية أوقاف سوهاج م المسجد وعنوانه التوحيد – نجع أبو رجل- مركز العسيرات.

مساجد الصيانة

1. مديرية أوقاف السويسم المسجد وعنوانه أبو الليف – حي السويس.

2. مديرية أوقاف قنام المسجد وعنوانه الرحمن – زليتم – نجع حمادي.

3. مديرية أوقاف كفر الشيخم المسجد وعنوانه النور – كفر دفرية – كفر الشيخ.