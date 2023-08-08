إحالة المتهم بتزوير شهادات طبية في بولاق الدكرور للمحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة، بإحالة أحد الأشخاص لاتهامه بتزوير شهادات طبية منسوبة للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والأطباء في تخصصات مختلفة ببولاق الدكرور، للمحاكمة الجنائية.

ووردت معلومات للأجهزة الأمنية أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد بقيام أحد الأشخاص مُسجل جنائيًا ومحل إقامته في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، ممارسته نشاطًا إجراميًا تخصص في تزوير الشهادات الطبية المنسوبة للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والأطباء في تخصصات مختلفة.

تزوير مقابل الحصول على مبالغ مالية

كما تبين أن المتهم كان يقوم بمهر هذه الشهادات بأكلاشيهات مصطنعة منسوبة لتلك الجهات والأشخاص وترويجها على عملائه نظير حصوله على مبالغ مالية لاستخدامها في شراء عقاقير طبية محظور بيعها إلا بموجب روشتة طبية معتمدة.

القبض على المتهم

وبتقنين الإجراءات أمكن القبض عليه أثناء تواجده في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة وعثر بحوزته على «10 دفاتر روشتات طبية منسوب صدورها للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والعديد من الأطباء ممهورة بأختام مقلدة منسوبة لتلك الجهات والأشخاص، 34 خاتم أكلاشيه مقلد للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والأطباء، وهاتف محمول».

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه وأنه هو القائم على اصطناع الأختام ودفاتر الروشتات المضبوطة.