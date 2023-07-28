القبض على عاطل أنهى حياة عامل بسبب خلافات بينهما في بولاق الدكرور

ألقت مباحث بولاق الدكرور، القبض على عاطل، بتهمة إنهاء حياة عامل، بسبب خلافات بينهما، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، تلقى إخطارا من اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير المباحث، يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى القصر العيني بوصول عامل، 25 سنة، متوفى إثر طعنة نافذة بالبطن أدت إلى وفاته.

وعلى الفور، أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، العقيد محمد الصغير، والرائدان أيمن السكوري وأحمد مندور، معاوني القسم، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

شقيقة المتوفى تكشف عن التفاصيل

وبالانتقال والفحص تم لقاء شقيقة المتوفى 40 سنة، التي أفادت بحدوث مشاجرة بينها وبين عاطل يدعى 20 سنة، على إثرها تدخل شقيقها المتوفى فقام المتهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض «مطواه» وفر هاربا.

وبعد ساعات نجحت قوات الأمن في إلقاء القبض على المتهم، وتم ضبط السلاح الأبيض المستخدم، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.