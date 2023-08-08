صيني يستغل إيلون ماسك ويبدأ النزال مع زوكربيرغ على «تيك توك» (فيديو)

بعد أن شهدت منصات التواصل الاجتماعي عدة توترات وصخب وانتظار بين المتابعين للمنازعة المرتقبة بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ، خلال الأيام المقبلة، التي سيجري بثها مباشرة عبر تطبيق «إكس» المعروفة بتويتر سابقاً، استغل ذلك الموقف مواطن صيني، يشبه «ماسك» شكلا، في نشر مشاهد لمقطع فيديو يظهر فيه مقابل رجل يرتدي على رأسه صندوقاً يحمل صورة «زوكربيرغ»، تشبيها للمنازعة المرتقبة بين الشخصين.

فيديو طريف لمواطن صيني يشبه ملامح إيلون ماسك

نشر ييلونغ ما، المواطن الصيني الذي يشبه ملامح «ماسك» في الشكل، مقطع فيديو على تطبيق «التيك توك» مشابه للمنازعة المرتقبة بين «ماسك» و«زوكربيرغ»، بعد مقابلته أمام رجل يرتدي صورة لـ «زوكربيرغ»، وحقق ذلك الفيديو الطريف شعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

وأثار مقطع الفيديو إعجاب عدد كبير من المتابعين، أن استغربوا من الشبه الكبير بين ييلونغ ما وماسك الذي سبق أن غرد «ماسك» قائلاً: «أريد أن أرى هذا الرجل إن كان حقيقياً بالفعل».

منازعة مرتقبة بين «ماسك» و«وزوكربيرغ»

يذكر أنه في يونيو الماضي، تردد الحديث عن منازعة شخصية مرتقبة بين «ماسك» و«زوكربيرغ»، عندما رد ماسك على تغريدة حول استعدادات شركة «ميتا» إطلاق منافس جديد لتويتر يسمى «ثريدز».

قال «ماسك»، الأحد الماضي، إن القتال سيجري بثه على الهواء مباشرة عبر منصة «إكس»، مع عدم التأكد من إذا كان النزال البدني سيحدث بالفعل أم لا.

وفي السياق ذاته، أشار «ماسك» إلى أنه يحتاج لإجراء عملية جراحية قبل خوض النزال داخل القفص ضد «زوكربيرغ»، مضيفا أن عائد المنازعة ستخصص لمؤسسة خيرية لقدامى المحاربين، كما أنه لم يحدد موعد النزاع، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشييتد برس» الأمريكية.